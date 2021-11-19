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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Армении с населением менее 3 млн - 29 умерших от COVID за сутки. Там все так плохо с медициной или у нас со статистикой?

Как сообщают местные СМИ, количество выявленных случаев заражения COVID в Армении за последние сутки составило 799.


При этом количество смертей от коронавируса и его осложнений – плюс 29 за минувшие сутки (всего 7212). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1402 (плюс 5 за минувшие сутки).

Заметим, что население Армении на начало 2021 года составляло 2 млн. 964 тыс. человек. 

В Беларуси согласно официальной статистике на начало 2021 года проживало около 9,35 млн человек, что более чем в 3 раза больше населения Армении.

При этом, как сообщил накануне наш Минздрав, за оследние сутки у нас было выявлено 1844 новых случая и 13 смертей (всего официально скончался от инфекции 4.901 человек)

Следует отметить, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года, который потом был продлен вначале до 20 декабря 2021 года, а теперь до 20 июня 2022 года. И все время в стране сохраняется обязательный масочный режим.

Таким обазом напрашивается очевидный вопрос: либо в Армении с медициной совсем все плохо, как, видимо, и во многих других странах мира, либо со статистикой беларуского Минздрава что-то не так.
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