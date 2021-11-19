На границе Беларуси с ЕС стоят в очереди более 2000 фур
На границе Беларуси с Евросоюзом ожидают выезда более 2080 фур
Как сообщает Госпогранкомитет, на белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 370 фур, "Козловичи" — более 400.
Выезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 70 фур, "Котловка" — 160, "Каменный Лог" — свыше 340 фур, "Бенякони" — более 380, "Привалка" — свыше 320 фур.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" в очереди стоят более 10 фур.
11:21 19/11/2021
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