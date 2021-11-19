Певицу Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в Москве
Певица, заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала в результате пожара, произошедшего вечером 18 ноября в ее квартире в доме на Ратной улице в Москве.
Как сообщает ТАСС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении (по другим данным, короткое замыкание). Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Его оперативно потушили.
По сведениям «Комсомольской правды», певицу с ожогами лица и груди доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, пишет телеканал 360, добавляя, что Хлебникова находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
СМИ сообщают, что артистка находится в медикаментозной коме.
Источник: meduza.io
11:15 19/11/2021
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