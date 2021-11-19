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Глава Следственного комитета: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе

Среди них 14 несовершеннолетних.



Уже 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", - сказал Дмитрий Гора.
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