Как сообщили в МВД, они задержали инженера столичного предприятия, участника «закрытого чата в Телеграм», который изготавливал БЧБ-флаги и забрасывал их на деревья. В видео, выложенном милицией, он рассказал, что брал нарезанные куски пакета и красил красным посередине. И объяснил, где и как их развешивал.









Но позже оказалось, что это не все записанное видео. В Сети стала вирусной другая часть, в которой мужчина рассказал, что ему «всегда нравилось сочетание белого и красного цвета».





«У меня жена рыженькая. То есть, это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной. Это тоже белое с красным».





65-летнего инженера с видео узнал отец Максима Знака Александр.





Он написал в Фейсбук, что это Анатоль Шелкович, которого задержали в день рождения.





Кстати, ранее на видео милиции тоже попадали оригинальные комментарии белорусов. Например, после такого стал популярным Сергей Миронов — автор «Хлопотного дельца». Он советовал людям «гонять во всю мощь».