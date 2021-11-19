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"Люблю помидоры со сметаной" В Байнете стало вирусным очередное "покаяльное" видео

18 ноября в Сети появилось видео, на котором задержанный 65-летний задержанный, «организатор производства протестной символики», рассказывает, почему всегда любил белое с красным, например из-за помидор со сметаной.

Как сообщили в МВД, они задержали инженера столичного предприятия, участника «закрытого чата в Телеграм», который изготавливал БЧБ-флаги и забрасывал их на деревья. В видео, выложенном милицией, он рассказал, что брал нарезанные куски пакета и красил красным посередине. И объяснил, где и как их развешивал.


Но позже оказалось, что это не все записанное видео. В Сети стала вирусной другая часть, в которой мужчина рассказал, что ему «всегда нравилось сочетание белого и красного цвета».

«У меня жена рыженькая. То есть, это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной. Это тоже белое с красным».

65-летнего инженера с видео узнал отец Максима Знака Александр. 

Он написал в Фейсбук, что это Анатоль Шелкович, которого задержали в день рождения. 

Кстати, ранее на видео милиции тоже попадали оригинальные комментарии белорусов. Например, после такого стал популярным Сергей Миронов — автор «Хлопотного дельца». Он советовал людям «гонять во всю мощь».
Источник: telegraf.by
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