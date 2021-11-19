Минздрав: за сутки на белорусско-польской границе к медикам обратились 11 мигрантов
Сообщает Минздрав Беларуси. Всем оказана медицинская помощь на месте.
Кроме того, накануне белорусский пограничный отряд нашел в лесу около д.Стоки беременную женщину (на сроке - 25 недель). Она доставлена в Свислочскую больницу. Специалисты провели обследование, проконсультировали.
В настоящий момент на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся 4 беженца, пишет Смартпресс.
10:04 19/11/2021
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