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Минздрав: за сутки на белорусско-польской границе к медикам обратились 11 мигрантов

Сообщает Минздрав Беларуси. Всем оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, накануне белорусский пограничный отряд нашел в лесу около д.Стоки беременную женщину (на сроке - 25 недель). Она доставлена в Свислочскую больницу. Специалисты провели обследование, проконсультировали.

В настоящий момент на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся 4 беженца, пишет Смартпресс.
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