



В Минске серо и идет дождь, но приближение праздника все-таки чувствуется. В городе начали устанавливать елки. Их будет больше 30-ти.

Очертания символа Нового года уже появились и на Октябрьской площади. Здесь в четверг занялись установкой главной столичной елки, высота которой составит 33 метра.

Пока устанавливается каркас елки, в процессе задействованы 4 машины.

Позже новогоднюю красавицу обтянут пиксельной световой нитью, картинки на которой будут время от времени меняться. Также елку украсят разноцветными шарами, ажурными и фрезерованными игрушками.

Украшение Октябрьской площади – отдельная история. Здесь появится конструкция в виде 28-ми световых фонтанов высотой по 3 метра. По задумке, при виде фонтанов у горожан будет появляться иллюзия перетекания воды.

Октябрьскую площадь тоже уже начали готовить к праздникам. Например, фонарные столбы украшают сосновыми ветками.

Планируется, что 15 декабря к Новому году будет готов не только центр Минска, но и другие белорусские локации.