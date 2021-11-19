Фотофакт: на Октябрьской площади Минска устанавливают главную елку столицы. Их будет больше 30-ти
Корреспондент Blizko.by посмотрел, как готовят центр города к новогодним праздникам.
В Минске серо и идет дождь, но приближение праздника все-таки чувствуется. В городе начали устанавливать елки. Их будет больше 30-ти.
Очертания символа Нового года уже появились и на Октябрьской площади. Здесь в четверг занялись установкой главной столичной елки, высота которой составит 33 метра.
Пока устанавливается каркас елки, в процессе задействованы 4 машины.
Позже новогоднюю красавицу обтянут пиксельной световой нитью, картинки на которой будут время от времени меняться. Также елку украсят разноцветными шарами, ажурными и фрезерованными игрушками.
Украшение Октябрьской площади – отдельная история. Здесь появится конструкция в виде 28-ми световых фонтанов высотой по 3 метра. По задумке, при виде фонтанов у горожан будет появляться иллюзия перетекания воды.
Октябрьскую площадь тоже уже начали готовить к праздникам. Например, фонарные столбы украшают сосновыми ветками.
Планируется, что 15 декабря к Новому году будет готов не только центр Минска, но и другие белорусские локации.
09:36 19/11/2021
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