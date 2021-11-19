+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержаны с поличным: в Кореличском районе нашли злоумышленников, обворовывавших костелы и церкви

Раскрыты кражи из храмов Минской области, сообщили БЕЛТА в МВД.

Через разбитые окна либо отжатые двери неизвестные проникали внутрь костелов и церквей в Борисовском, Смолевичском и Узденском районах, похищали крестики, цепочки, кольца, иконы, деньги из ящиков для пожертвований. Общая сумма ущерба превысила Br1,5 тыс.

фото в качестве иллюстрации

На днях сыщики УВД Миноблисполкома задержали подозреваемых: двоих мужчин, ранее судимых за имущественные преступления, и женщину из Логойского района (им от 30 до 33 лет). Фигурантка определяла место и время преступления, пишет polymia.by

«Объекты выбирали в небольших поселках, без сигнализации и видеонаблюдения. Как правило, на «дело» отправлялись в выходные дни, когда в ящиках для пожертвований появлялись значительные суммы. За ночь трио обворовывало несколько храмов, — рассказали в УВД. — Оперативники проанализировали множество записей с камер видеонаблюдения пока не вышли на злоумышленников. Их задержали с поличным в Кореличском районе».

Возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные группой лиц.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]