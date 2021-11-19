Через разбитые окна либо отжатые двери неизвестные проникали внутрь костелов и церквей в Борисовском, Смолевичском и Узденском районах, похищали крестики, цепочки, кольца, иконы, деньги из ящиков для пожертвований. Общая сумма ущерба превысила Br1,5 тыс.





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На днях сыщики УВД Миноблисполкома задержали подозреваемых: двоих мужчин, ранее судимых за имущественные преступления, и женщину из Логойского района (им от 30 до 33 лет). Фигурантка определяла место и время преступления, пишет polymia.by





«Объекты выбирали в небольших поселках, без сигнализации и видеонаблюдения. Как правило, на «дело» отправлялись в выходные дни, когда в ящиках для пожертвований появлялись значительные суммы. За ночь трио обворовывало несколько храмов, — рассказали в УВД. — Оперативники проанализировали множество записей с камер видеонаблюдения пока не вышли на злоумышленников. Их задержали с поличным в Кореличском районе».





Возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные группой лиц.



