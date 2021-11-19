"С более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. 15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Госпогранслужбы, что направляются в наше государство с целью туризма", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.





Так, в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область, пишет interfax.by

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года.

В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, так как указанные лица не имели оснований для въезда на территорию Украины.







