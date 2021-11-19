Пограничники Украины не пропустили в страну 15 иностранцев, ехавших автобусом из Беларуси
Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.
"С более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. 15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Госпогранслужбы, что направляются в наше государство с целью туризма", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Так, в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область, пишет interfax.by
Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года.
В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, так как указанные лица не имели оснований для въезда на территорию Украины.
09:21 19/11/2021
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