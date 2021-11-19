Задержали могилевскую художницу Кристину Башаримову
В Могилеве задержали художницу Кристину Башаримову, сообщает правозащитный ТГ-канал MAYDAY.
В провластных телеграмм-каналах появилось "покаянное видео" с девушкой. Она говорит, что сотрудники милиции задержали ее за подписку на каналы, признанные в Беларуси экстремистскими.
Правозащитники считают, что Башаримову обвинят в распространении экстремистских материалов, пишет Еврорадио.
Кристина Башаримова — художница и акционистка. Неделю назад в Могилеве состоялся арт-проект THRO, в котором она приняла активное участие.
09:08 19/11/2021
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