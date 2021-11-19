



В провластных телеграмм-каналах появилось "покаянное видео" с девушкой. Она говорит, что сотрудники милиции задержали ее за подписку на каналы, признанные в Беларуси экстремистскими.





Правозащитники считают, что Башаримову обвинят в распространении экстремистских материалов, пишет Еврорадио.





Кристина Башаримова — художница и акционистка. Неделю назад в Могилеве состоялся арт-проект THRO, в котором она приняла активное участие.