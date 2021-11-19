



Самые депрессивные люди живут в столице.





Минздравом Беларуси совместно со Всемирной организацией здравоохранения в 2020 году провели глобальные STEPS-исследования относительно факторов риска для здоровья взрослого населения. Опрашивали 5760 белорусов в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов страны. Выяснилось немало интересных, а порой и тревожных нюансов, которые характерны для разных областей Беларуси.





Так, например, больше всего полных людей живет в Гомельской области Беларуси (у 66,2% жителей области избыточная масса тела, либо ожирение), а самые стройные – в Витебской, там 41%. Ну, а в среднем по стране – 53%.





При этом – вот удивительно! - жители Витебской области меньше всего уделяют внимание физической активности (99,1 минут в день), в то время, как минчане находятся в движении в два раза больше (231,5 минут в день).





Гомельская область в названном контексте предсказуемо лидирует по количеству людей, страдающих от высокого артериального давления, высокого уровня глюкозы и холестерина в крови. А предпосылки к этому – уже не только низкая физическая активность, но и неправильное питание. Высока тут доля населения в возрасте 40-69 лет c риском болезней системы кровообращения либо уже с их наличием.





Кроме того, в Гомельской области высока доля респондентов, считающих состояние своих зубов и десен плохим или очень плохим. А вот наилучшее состояние зубов зафиксировано в Витебской области и в Минске.





Зато минчане больше всего в стране подвержены депрессиям. Четверть населения столицы (25,9%) наблюдали у себя депрессивную симптоматику в течение года накануне STEPS-исследования. В то же время самые счастливые люди живут в Витебской (6,3%) и Минской (6,5%) областях – у них показатель депрессивности самый низкий по стране.





ЦИФРЫ И ФАКТЫ





Минчанам врачи советуют потреблять меньше соли, а жителям Гомельской области - уменьшить число жиров в еде





Во время исследования медработники Беларуси давали советы по здоровому образу жизни для разных областей страны. Получилась довольно интересная статистика, дающая представление о «болевых точках» жителей страны:





- бросить курить или вовсе не начинать получили 49,7% жителей Могилевской области и всего лишь 13,5% жителей Витебской;





- уменьшить потребление соли в еде – 60,4% жителей Гомельской области и 39,9% минчан;





- ежедневно употреблять больше фруктов и/или овощей – 60,6% населения в Гродненской области и лишь 34,5% - в Витебской;





- уменьшить потребление жиров в еде – 65,9% жителей Гомельской области и только 36,8% минчан;





- начать заниматься спортом или увеличить количество физической активности – 56,1% в Могилевской и 23,5% - в Витебской;





- поддерживать нормальный (здоровый) вес тела или похудеть – 60,4% жителей в Гомельской и 40,8% - в Витебской области, пишет BELARUS.KP.RU