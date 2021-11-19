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Даже ржавые жигули: какое имущество политзаключённых распродают власти

Сайт "БелЮрОбеспечения" предлагает приобрести имущество, конфискованное судебными исполнителями у должников. Среди них есть и фигуранты уголовных дел, которых правозащитники признали политическими заключёнными.

Даже ржавые жигули: какое имущество политзаключённых распродают власти
Посмотрели, что конфисковали у людей, сидящих в Беларуси за свои убеждения / e-auction.by
Еврорадио ознакомилось с тем, что хочет реализовать власть из имущества людей, которые сидят за свои убеждения.

34-летние жигули


"Копейку" 1987 года продавали в августе этого года всего за 460 рублей. Но желающих не нашлось. И понятно почему: "Кузов транспортного средства имеет следы сквозной коррозии металла с нарушением защитного лакокрасочного покрытия. При диагностике возможно выявление скрытых дефектов и неисправностей", — говорится в объявлении.

Там же находим и информацию о бывшем собственнике: Хренков Андрей Алексеевич.

Мужчина был задержан 30 августа 2020 года в Минске во время воскресной акции протеста. А именно во время потасовки, которая произошла, когда прохожие пытались отбить протестующего у тихарей. Этот инцидент попал на видео.

Андрея обвинили по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие или угроза насилия в отношении сотрудников милиции) — за драку и удары по микроавтобусу милиции.

27 ноября 2020 года суд Ленинского района Минска приговорил Андрея Хренкова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в сентябре этого года суд постановил сменить общий режим в колонии на тюремный — сроком на 3 года.

Опель с прогнившим кузовом


Ещё один лот, не нашедший нового хозяина, — опель 1998 года с прогнившим кузовом. За машину хотели получить 1440 рублей. Её бывший собственник Андрей Тимофеенко тоже уже больше года находится за решёткой.

Тимофеенко — житель Витебска, которого также обвинили в насилии в отношении сотрудника милиции. Инцидент произошёл во время "Марша единства" 6 сентября 2020 года. Мужчина был задержан 30 сентября.

2 декабря в суде Октябрьского района Витебска его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Форд Бабарико 


Пока что самый известный "должник" — Виктор Бабарико. На аукционе выставили его Ford Fiesta 2015 года за 17 тысяч рублей. В объявлении говорится, что комплектность и работоспособность автомобиля не проверялась.

Бывший глава Белгазпромбанка и претендент в президенты был задержан 18 июня 2020 года. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере и отмывании денег.

Кроме 14 лет тюрьмы, Бабарико присудили штраф в 145 тысяч рублей. С него также решили взыскать сумму более чем в 46 миллионов рублей в счёт погашения "причинённого ущерба".
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