Даже ржавые жигули: какое имущество политзаключённых распродают власти
Сайт "БелЮрОбеспечения" предлагает приобрести имущество, конфискованное судебными исполнителями у должников. Среди них есть и фигуранты уголовных дел, которых правозащитники признали политическими заключёнными.
Посмотрели, что конфисковали у людей, сидящих в Беларуси за свои убеждения / e-auction.by
Еврорадио ознакомилось с тем, что хочет реализовать власть из имущества людей, которые сидят за свои убеждения.
34-летние жигули
"Копейку" 1987 года продавали в августе этого года всего за 460 рублей. Но желающих не нашлось. И понятно почему: "Кузов транспортного средства имеет следы сквозной коррозии металла с нарушением защитного лакокрасочного покрытия. При диагностике возможно выявление скрытых дефектов и неисправностей", — говорится в объявлении.
Там же находим и информацию о бывшем собственнике: Хренков Андрей Алексеевич.
Мужчина был задержан 30 августа 2020 года в Минске во время воскресной акции протеста. А именно во время потасовки, которая произошла, когда прохожие пытались отбить протестующего у тихарей. Этот инцидент попал на видео.
Андрея обвинили по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие или угроза насилия в отношении сотрудников милиции) — за драку и удары по микроавтобусу милиции.
27 ноября 2020 года суд Ленинского района Минска приговорил Андрея Хренкова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в сентябре этого года суд постановил сменить общий режим в колонии на тюремный — сроком на 3 года.
Опель с прогнившим кузовом
Ещё один лот, не нашедший нового хозяина, — опель 1998 года с прогнившим кузовом. За машину хотели получить 1440 рублей. Её бывший собственник Андрей Тимофеенко тоже уже больше года находится за решёткой.
Тимофеенко — житель Витебска, которого также обвинили в насилии в отношении сотрудника милиции. Инцидент произошёл во время "Марша единства" 6 сентября 2020 года. Мужчина был задержан 30 сентября.
2 декабря в суде Октябрьского района Витебска его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Форд Бабарико
Пока что самый известный "должник" — Виктор Бабарико. На аукционе выставили его Ford Fiesta 2015 года за 17 тысяч рублей. В объявлении говорится, что комплектность и работоспособность автомобиля не проверялась.
Бывший глава Белгазпромбанка и претендент в президенты был задержан 18 июня 2020 года. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере и отмывании денег.
Кроме 14 лет тюрьмы, Бабарико присудили штраф в 145 тысяч рублей. С него также решили взыскать сумму более чем в 46 миллионов рублей в счёт погашения "причинённого ущерба".
08:30 19/11/2021
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