Об этом рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.





В квартире одного из домов на ул. Шаранговича проживали четверо: хозяйка со своим благоверным и двое мужчин без определенного места жительства — 40-летний приезжий из Гродненской области и 62-летний пенсионер, зарегистрированный в Доме ночного пребывания на ул. Ваупшасова. У последнего имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому он передвигается преимущественно на инвалидной коляске.





В тот вечер все четверо изрядно выпили. Когда женщина и один из постояльцев легли спать, между ее сожителем и пожилым гостем произошел конфликт, в ходе которого последний схватил нож и ударил оппонента в грудь. После оба отправились отдыхать.





Утром женщина обнаружила, что кавалер не подает признаков жизни, и приказала немедленно убрать труп из квартиры. Мужчины на инвалидном кресле вывезли его из подъезда и оставили на газоне неподалеку от дома.





Кто-то из прохожих, решив, что человеку плохо, вызвал неотложку. Приехавшие медики констатировали его смерть и сообщили о случившемся в милицию.





Вскоре подозреваемых задержали. Те в свое оправдание придумали версию, что потерпевший якобы не ночевал дома, а утром они нашли его в подъезде и вывели на улицу подышать воздухом, так как мужчина плохо себя чувствовал. Однако опытным правоохранителям удалось вывести злоумышленников на чистую воду. Кроме того, установлено, что приезжий из Гродненской области несколько лет находится в розыске за кражу тента.





— Суд вынес обвинительный приговор обоим гражданам, — рассказала заместитель прокурора Фрунзенского района Кристина Асрян, выступавшая по этому уголовному делу в роли государственного обвинителя. — Пожилой мужчина признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Второй обвиняемый признан виновным в тайном похищении имущества (краже), а также в заранее не обещанном укрывательстве следов особо тяжкого преступления (укрывательстве преступления). Суд назначил ему окончательное наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима.





Кроме того, к обоим обвиняемым будут применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.





Приговор вступил в законную силу.