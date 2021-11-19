"Для того, чтобы защитить жизнь, здоровье и человеческое достоинство этих людей, облегчить их страдания и не допустить новых трагедий, всем составным частям Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и другим гуманитарным организациям срочно необходим неограниченный доступ ко всем мигрантам, в том числе на границах", - отмечается в заявлении. Его цитирует Интерфакс-Запад.





В нем говорится, что Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и МККК "всерьез обеспокоены гуманитарной трагедией, разворачивающейся на белорусско-польской и белорусско-литовской границах".





"По подтвержденным данным, от переохлаждения скончались как минимум десять человек, в том числе мальчик 14 лет. С приближением суровой зимы ситуация будет только ухудшаться", - указывается в документе.





"Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила более 1 миллиона швейцарских франков национальным обществам Красного Креста Беларуси, Польши и Литвы, чьи добровольцы и сотрудники снабжают тысячи беззащитных людей продовольствием, водой и одеялами и оказывают им жизненно необходимую медицинскую помощь - сообщается в заявлении.







