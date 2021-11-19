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Красный Крест потребовал неограниченного доступа к мигрантам на границе Беларуси с ЕС

Все мигранты на белорусско-польской границе, независимо от их правового статуса, должны иметь эффективный доступ к гуманитарной и медицинской помощи и пользоваться защитой, говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

"Для того, чтобы защитить жизнь, здоровье и человеческое достоинство этих людей, облегчить их страдания и не допустить новых трагедий, всем составным частям Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и другим гуманитарным организациям срочно необходим неограниченный доступ ко всем мигрантам, в том числе на границах", - отмечается в заявлении. Его цитирует Интерфакс-Запад.

В нем говорится, что Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и МККК "всерьез обеспокоены гуманитарной трагедией, разворачивающейся на белорусско-польской и белорусско-литовской границах".

"По подтвержденным данным, от переохлаждения скончались как минимум десять человек, в том числе мальчик 14 лет. С приближением суровой зимы ситуация будет только ухудшаться", - указывается в документе.

"Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила более 1 миллиона швейцарских франков национальным обществам Красного Креста Беларуси, Польши и Литвы, чьи добровольцы и сотрудники снабжают тысячи беззащитных людей продовольствием, водой и одеялами и оказывают им жизненно необходимую медицинскую помощь - сообщается в заявлении.
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