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Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние пять веков

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Московского планетария.



Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии, пишет ТАСС. 

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). <…> Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок", - говорится в сообщении.

Лунное затмение в максимальной фазе коснется 97-98% наблюдаемой поверхности спутника, пояснили ТАСС в пресс-службе Института прикладной астрономии (ИПА) РАН. В момент наибольшего затмения в Москве будет 12 часов дня, поэтому в западной части России только жители Калининградской области смогут наблюдать небольшое затемнение Луны. Среди дальневосточных регионов лучше всего астрономическое явление будет видно жителям Чукотки, Камчатки и Магаданской области из-за их более северного положения.

Завершит сезон затмений в 2021 году солнечное затмение, которое придется на 4 декабря, отметили ТАСС в РАН. Астрономические явления этого типа с земного шара наблюдаются в ограниченных диапазонах, и в этот раз затмение можно будет увидеть только в Антарктиде.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.
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