С 2022 года перестанет выходить журнал "Вожык"
Государственный сатирический журнал "Вожык" перестанет выходить с 2022 года, сообщает Радио Рация со ссылкой на редакцию журнала. Он не внесен в подписной каталог "Белпочты" на следующий год.
В этом году журнал "Вожык" отметил свое 80-летие. Издание ведет историю от газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". Первые номера журнала в 1941 году печатались в Гомеле, так как Минск был оккупирован, пишет Смартпресс. С 1945 журнал стал выходить на белорусском языке, с ним сотрудничали многие классики литературы и художники.
В сентябре в Гомеле открыли памятную доску к 80-летию выхода агитплаката "Раздавім фашысцкую гадзіну".
21:01 18/11/2021
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