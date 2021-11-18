С 2022 года перестанет выходить журнал "Вожык"

Государственный сатирический журнал "Вожык" перестанет выходить с 2022 года, сообщает Радио Рация со ссылкой на редакцию журнала. Он не внесен в подписной каталог "Белпочты" на следующий год.