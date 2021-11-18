



"Вчера зафиксировали случай коронавируса у беженца", - сообщили в Минздраве.





Там уточнили, пишет Interfax.by, что Беларусь выделила часть вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm, которая пришла по гуманитарной помощи, для вакцинации беженцев.





"Эта вакцина прошла регистрацию ВОЗ и есть во многих странах мира. Основная часть граждан Ирака, Сирии и других стран, которые находятся в ТЛЦ (транспортно-логистическом центре – ИФ) и в санатории "Свитанок" (агрогородок Поречье), имеют паспорта о вакцинации. Но есть несколько десятков граждан, которые попросили провести вакцинирование", - рассказали в Минздраве.