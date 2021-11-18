







Впервые новую ветвь выявили в Словакии в январе этого года. В конце мая — начале июня она появилась в нашей стране, пишет РИА Новости. К осени доля AY.122 составляла уже более 80 процентов от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов. Кроме того, штамм AY.122 распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии, а также в Израиле, где из него выделилась самостоятельная подлиния AY.122.1.





"Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа дельты было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)", — отмечает на своей странице в фейсбуке Дмитрий Прусс, ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити.

Выделение мутации, характерной именно для этой разновидности вируса, стало определяющим фактором для присвоения ей собственного имени. Биоинформатики подали заявку в систему, дальнейшее — дело техники. Геномные данные пропустили через комплекс программ, которые определили, к какой линии она относится.





Мутация эта расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большинство вакцин. Поэтому, по мнению специалистов, она не повлияет на устойчивость "русского" вируса к антителам. Что касается имени, то обозначение AY принято для всех разновидностей варианта дельта, а 122 — это порядковый номер ветви.











