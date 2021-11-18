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В США выявили первый случай обезьяньей оспы: инфекцию завезли из Нигерии

В штате Мэриленд (США) выявили случай заражения оспой обезьяны. Инфекцию обнаружили у американца, который вернулся в страну из Нигерии.


 
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Как отметили в CDC, ученые центра сотрудничают с министерством здравоохранения штата, чтобы расследовать случай заражения оспой обезьяны. Отмечается, что у американского путешественника подтвердилось заболевание инфекцией, которую он мог подхватить в Нигерии.

В центре уточнили, что у больного подтвердилось заражение штаммом оспы обезьян, который циркулирует в Нигерии с 2017 года. В настоящий момент он находится в изоляции медучреждения в Мэриленде.

CDC ведет поиск пассажиров, летевших с заразившимся оспой обезьяны, а также других лиц, которые могли с ним контактировать. Центр просит медиков в США проявлять бдительность в отношении путешественников, возвращающихся из Нигерии.

Оспа обезьян - редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует до обширной сыпи на лице и теле.

Обезьянья оспа вновь возникла в Нигерии в 2017 году после более чем 40 летнего отсутствия зарегистрированных случаев. С того момента 218 случаев было подтверждено в африканской стране и 8 - у международных путешественников из Нигерии, включая случай в Техасе в июле 2021 года и последний.


 
 
 
 
 
 
Источник: Дмитрий Кузнецов
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