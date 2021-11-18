



Об этом рассказал сенатор Виктор Лискович, пишет Оfficelife.media. По его словам, в автолавке будут те товары, которые мигранты хотели бы сами приобрести.





Он также заявил, что мигрантам сделают прививки от коронавируса китайским препаратом Vero Cell от Sinopharm. Решение приняли, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний. Начать вакцинацию планируют 18 ноября.





Также с 18 ноября в логистическом центре начинают работу волонтеры-иностранцы, чтобы улучшить коммуникацию с мигрантами.





Кроме того, по информации БелТА, мигрантов в лагере возле пункта пропуска на границе разделили на небольшие группы, и уже началось их перемещение в логистический центр. Там подготовлено еще 400 мест.



