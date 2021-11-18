«Это был настоящий шок». Поговорили с той самой продавщицей с Комаровки, ставшей популярной после видео с медведем
За несколько дней ролик с белым медведем, шагающим между торговых рядов минской Комаровки, набрал десятки тысяч просмотров в социальных сетях. Ростовая кукла появилась на рынке не просто так, а с конкретной целью: такое оригинальное поздравление с днем рождения для своей мамы, работающей здесь, придумала дочь Алина.
Фото: скриншот видео Tiktok, Blizko.by
Blizko.by разыскал главную героиню этого видео. Елена Леонидовна, именно так зовут женщину весело отплясывающую с огромным медведем, рассказала нам о своей реакции на поздравление и о популярности, обрушившийся на нее после того, как видео попало в сеть.
«Люди благодарят за искренность»
— Я догадывалась, что дочь готовит для меня какой-то сюрприз в день моего рождения, но и подумать не могла, что это будет именно так, — рассказывает Елена Леонидовна. — Похожий сюрприз уже был у нас в родне. Несколько лет назад, тогда я помню впечатлилась. Сюрприз с медведем мне показался очень оригинальным. И моя дочь, оказывается, об этом все это время помнила.
К приходу «своего» медведя я специально не готовилась. Если бы знала наперед о том, как все будет, то наверняка навела бы «марафет» и вышла бы к нему на каблучках. Но о сюрпризе я узнала от дочери всего за несколько минут до того, как все началось. И очень хорошо, что все получилось практически спонтанно: поздравление получилось очень теплым и искренним.
Хотя, когда я увидела этого медведя, то немного растерялась, не знала, что мне делать — смеяться или плакать. Внутри все заколотилось. Это был настоящий шок. Я заплакала от счастья. Видела, как вместе со мной плачут покупатели и продавц� торгующие рядом. А потом, как-то само собой вышло, я пустилась в пляс. Хотя ноги болят…
«Лен� ты молодец, Лена ты супер!», — подбадривали меня люди. Все прошло на «ура», я думала, этим кончится, но потом ролик попал в интернет…
В чем секрет популярности этого видео? Я не знаю, но, наверное, его до сих пор смотрят потому что оно очень позитивное. Все происходящее — настоящее, не наигранное. Мне кажется, в наше время люди соскучились по неподдельным человеческим эмоциям, по живой реакции на то, что происходит вокруг нас с вами.
И, конечно, я совсем не ожидала, что это короткое видео станет таким популярным. Я знаю, что и в «Тиктоке», и в «Инстаграме» его посмотрело множество людей. Сегодня я очень радуюсь тому, что под роликом остаются теплые комментарии — люди благодарят за искренность. Я счастлива, что я принесла людям столько радости.
«Покупателей у меня стало больше»
— На «Комаровке» я работаю больше двадцати лет, — продолжает рассказывать Елена Леонидовна. — И все это время, как у нас говорят, «на курях». Рынок — это без преувеличения мой второй дом. На работу иду, как на праздник. Люблю работать с людьми. За столько лет работы у меня, естественно, сформировался круг постоянных клиентов. А сейчас, после появления этого ролика, покупателей стало еще больше. А кто-то просто подходит поздороваться.
Кстати, со своего первого дня на «Комаровке» я работаю у фермера. Куры, которыми я торгую — фермерские, всегда свежие. Их привозят на рынок из деревни Пекалин Смолевичского района. Там находится «Крестьянско-фермерское хозяйство Санюк». О своем работодателе я могу рассказывать долго. И это будет рассказ исключительно в теплых тонах. За птицу, которую я продаю людям, мне не стыдно, куры выращиваются на хороших кормах. Я запросто могу порекомендовать свой товар детям или беременным девушкам. Я уверена, что своим товаром я людей не подведу. Курица всегда свежая. Ее привозят на рынок три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу. И привозят его ровно столько, чтобы продать свежим, максимум за 48 часов.
Эта курица пользуется спросом у минчан, от привоза до привоза я продаю 20-30 ящиков «охлажденки». Так что приходите, выбирайте.
Найти героиню знаменитого видео можно на крытой части Комаровского рынка — 14 ряд, место 50.
Источник: Виталий Гарбузов
18:36 18/11/2021
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