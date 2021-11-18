







Blizko.by разыскал главную героиню этого видео. Елена Леонидовна, именно так зовут женщину весело отплясывающую с огромным медведем, рассказала нам о своей реакции на поздравление и о популярности, обрушившийся на нее после того, как видео попало в сеть.





«Люди благодарят за искренность»

— Я догадывалась, что дочь готовит для меня какой-то сюрприз в день моего рождения, но и подумать не могла, что это будет именно так, — рассказывает Елена Леонидовна. — Похожий сюрприз уже был у нас в родне. Несколько лет назад, тогда я помню впечатлилась. Сюрприз с медведем мне показался очень оригинальным. И моя дочь, оказывается, об этом все это время помнила.

К приходу «своего» медведя я специально не готовилась. Если бы знала наперед о том, как все будет, то наверняка навела бы «марафет» и вышла бы к нему на каблучках. Но о сюрпризе я узнала от дочери всего за несколько минут до того, как все началось. И очень хорошо, что все получилось практически спонтанно: поздравление получилось очень теплым и искренним.

Хотя, когда я увидела этого медведя, то немного растерялась, не знала, что мне делать — смеяться или плакать. Внутри все заколотилось. Это был настоящий шок. Я заплакала от счастья. Видела, как вместе со мной плачут покупатели и продавц� торгующие рядом. А потом, как-то само собой вышло, я пустилась в пляс. Хотя ноги болят…

«Лен� ты молодец, Лена ты супер!», — подбадривали меня люди. Все прошло на «ура», я думала, этим кончится, но потом ролик попал в интернет…





В чем секрет популярности этого видео? Я не знаю, но, наверное, его до сих пор смотрят потому что оно очень позитивное. Все происходящее — настоящее, не наигранное. Мне кажется, в наше время люди соскучились по неподдельным человеческим эмоциям, по живой реакции на то, что происходит вокруг нас с вами. В чем секрет популярности этого видео? Я не знаю, но, наверное, его до сих пор смотрят потому что оно очень позитивное. Все происходящее — настоящее, не наигранное. Мне кажется, в наше время люди соскучились по неподдельным человеческим эмоциям, по живой реакции на то, что происходит вокруг нас с вами.



