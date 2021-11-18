











Условия продажи музея остались без изменений. В частности, покупатель может использовать эту локацию по целевому назначению — то есть возвести там объект туристического назначения или отдыха. Правда, пишет Вечерний Гродно, в этих же условиях говорится, что при желании владелец сможет изменить целевое назначение — в таком случае ему будет разрешено построить там объект сельскохозяйственного характера.



А что это должен быть за музей и почему его не достроили?

Как писали госСМИ, построить музей техники предложил лично тогдашний председатель Гродненского облисполкома Сёмен Шапиро. Строить музей, где планировалось собрать технику, применяющуюся во всех отраслях народного хозяйства, начали в октябре-ноябре 2013 года. Под эти цели отвели 22 гектаров земли рядом с нынешним агротуристическим комплексом «Коробчицы». Так как участок находился в болотистой местности, пришлось сначала провести работы по водопонижению.





Предусматривалось, помимо непосредственно экспозиционной части, ещё и строительство административного здания. Там должны были размещаться кассы и зона отдыха. Было даже собрано 47 предметов — в основном техника 70-90-х гг. прошлого века: автомобили ГАЗ, ЗИЛ, трактора, конная упряжь.





Однако уже 14 ноября 2013 года Шапиро был назначен на должность губернатора Минской области, поэтому тема музея постепенно сошла на нет. Тем не менее, периодически новости о недостроенном сельхозмузее появляются в СМИ. В последний раз о нем говорили в 2018 году. Тогда этим объектом заинтересовался Комитет госконтроля Гродненской области, который выяснил, что на стройку уже истрачено около 100 тысяч долларов. Заявлялось, что вопрос экспонирования собранных предметов музея должны были решить в августе-сентябре 2019 года.





Госконтроль проверит, на что ушло 100 тысяч долларов при строительстве музея сельхозтехники возле Коробчиц

Сегодня о том, что на участке недалеко от Гродно задумывался музей, свидетельствуют лишь несколько десятков железобетонных постаментов, на которых должны были стоять образцы техники. Судя по документам, музей готов всего на 6%, а его общая площадь составляет почти три тысячи кв. метров. На данный момент музей имеет статус «незавершенного законсервированного капитального строения», а его официальное название — «Филиал «Музей техники» Гродненского государственного историко-археологического музея».







