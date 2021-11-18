На видео Sputnik смотрите , как выглядит брошенный мигрантами палаточный лагерь и что они собираются решать дальше.





Горы мусора, дым от костров и почти нет людей – так сейчас выглядит брошенный мигрантами лагерь у границы с Польшей вблизи погранперехода "Брузги". Палатки, одежда, остатки еды разбросаны вдоль заграждения.





В течение сегодняшнего дня мигранты нескончаемым потоком шли в логистический центр вблизи границы. Чтобы заселиться, им пришлось ждать в длинной очереди, сейчас центр переполнен, разместиться с комфортом здесь сложно.





Прибывшие из леса мигранты обживают новые места, многие поднимаются на верхний ярус – внизу разместиться уже негде, приходится сидеть на полу впритык друг к другу.





В логистическом центре тепло, для мигрантов налажено питание, им предоставили теплую одежду, организовали приезд автолавки - мигранты могут купить хлеб, консервы, молоко и сигареты. Многие покупают сигареты целыми блоками, опасаясь опять остаться без них.





Многие мигранты по-прежнему хотят попасть в Германию, но были те, кто объявлял о своем желании остаться в Беларуси и не возвращаться на родину, у многих там все уже продано и возвращаться некуда.





"Мы оставляем этот лагерь, я думаю, оставаться здесь уже нет необходимости, возможно, нам помогут с трансфером в Германию, мы надеемся, что нас не будут держать полгода или год.





Думаю, что нас задержат на неделю, не более", - рассказал мигрант.





В стихийном лагере у колючего забора с Польшей мигранты провели две недели. Люди замерзали, им нечего было есть. Многие находились тут семьями с маленькими детьми.





Белорусы организовали для мигрантов гуманитарную помощь. Но сейчас многие вещи остались брошены в лагере у колючей проволоки. Мигранты на стали забирать с собой то, в чем раньше очень нуждались.