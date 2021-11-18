+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Польша пропустила за сутки 79 беженцев. Все они - граждане Беларуси

За минувшие сутки Польша разрешила въезд в страну 79 беженцам, все иностранные граждане родом из Беларуси.


Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на официального представителя пограничного караула Польши Анну Михальску.

По информации польской стороны, все 79 человек участвовали в протестах против режима Александра Лукашенко, на родине им грозит тюрьма. Эти граждане Беларуси либо уже обратились с заявлениями на получение международной защиты, либо обязались сделать это вскоре, либо въехали в Польшу, имея гуманитарные визы.

В местах временного содержания иностранцев на территории Польши сейчас находятся 1856 человек.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]