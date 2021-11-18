Польша пропустила за сутки 79 беженцев. Все они - граждане Беларуси
За минувшие сутки Польша разрешила въезд в страну 79 беженцам, все иностранные граждане родом из Беларуси.
Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на официального представителя пограничного караула Польши Анну Михальску.
По информации польской стороны, все 79 человек участвовали в протестах против режима Александра Лукашенко, на родине им грозит тюрьма. Эти граждане Беларуси либо уже обратились с заявлениями на получение международной защиты, либо обязались сделать это вскоре, либо въехали в Польшу, имея гуманитарные визы.
В местах временного содержания иностранцев на территории Польши сейчас находятся 1856 человек.
Источник: euroradio.fm
17:13 18/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение