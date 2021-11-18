



Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на официального представителя пограничного караула Польши Анну Михальску.





По информации польской стороны, все 79 человек участвовали в протестах против режима Александра Лукашенко, на родине им грозит тюрьма. Эти граждане Беларуси либо уже обратились с заявлениями на получение международной защиты, либо обязались сделать это вскоре, либо въехали в Польшу, имея гуманитарные визы.





В местах временного содержания иностранцев на территории Польши сейчас находятся 1856 человек.