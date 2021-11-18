



В производстве гродненских следователей находилось уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который совершал насильственные действия сексуального характера. Установлено, что от них с 2010 по 2020 год в различных уголках Гродно пострадали семь несовершеннолетних.





Всего установлено 36 эпизодов преступной деятельности мужчины. При этом в каждом обвиняемый использовал беспомощное состояние детей, нередко применял физическое насилие — удерживал их руками за одежду и туловище.





По данным следствия, злоумышленник частенько приглашал несовершеннолетних к себе в гости, использовал различные предлоги. С некоторыми из ребят был знаком.





Согласно предварительному расследованию, гражданин совершал преступления в различных местах: на чердаке одного из жилых домов, улице, поляне, в овраге, на берегу озера и даже на детской площадке.





Как педофилу удавалось завлекать детей? С жертвами он знакомился зачастую в своем дворе. Разговаривал, приглашал к себе, где разрешал играть, угощал сладостями, включал мультфильмы.





Одной малолетней девочке обещал починить велосипед, предлагал детям также посмотреть на котят, которые якобы имелись у него дома. После ребята рассказывали, что насильник платил им от 70 копеек до 10 рублей. Разумеется, просил никому не рассказывать о случившемся.





Следователями осмотрены места происшествий, допрошены обвиняемый, свидетели, в т. ч. законные представители потерпе� �их, которые поясняли, что не замечали ничего странного в поведении своих детей. Да и сами несовершеннолетние ничего подобного не рассказывали.





Потерпевшими по уголовному делу признаны шесть мальчиков и девочка.





По заключениям эксперта, шесть из них с учетом индивидуально-психологических особенностей, уровня психического развития и эмоционального состояния не были способны понимать характер, а следовательно, и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление.





Следователи составили портрет педофила. Житель Гродно был сиротой, в четырехлетнем возрасте его усыновили. После того как окончил 9 классов, поступил в колледж. Со слов опекуна, юноше хотелось самостоятельности, поэтому после поступления опекунство над парнем прекратили, однако отношения поддерживали. 27-летний молодой человек холост, работал дворником.





Его приемная мать рассказала, что ничего необычного в поведении сына по отношению к малолетним не замечала. Впрочем, она же обратила внимание, что у молодого человека не было постоянной девушки.





Свою вину в совершенных преступлениях фигурант признал.





Ему предъявлено обвинение по ч. 2 и 3 ст. 167 УК (за совершение иных действий сексуального характера, вопреки воле потерпевших, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших, повторно, в отношении заведомо малолетних, а также заведомо несовершеннолетних) Расследование уголовного дело завершено.





Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор: 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, будут применены принудительные меры безопасности и лечения, предусмотренные для лиц с уменьшенной вменяемостью.