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В лесу у польско-беларуской границы умер годовалый ребенок мигрантов

Спасатели польского Центра международной помощи сообщили сегодня, что ночью они помогли трем беженцам и от них узнали о смерти ребенка.

«После 2:26 [ночи] мы получили сообщение о том, что как минимум один человек, который сейчас находится в лесу, нуждается в медицинской помощи. На месте выяснилось, что три человека получили ранения. Они находились в лесу 1,5 месяца!» — написали спасатели в твиттере.



По словам спасателей, у молодого человека возникли сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины — ножевое ранение голени. Они утверждают, что «их годовалый ребенок умер в лесу».
Источник: nashaniva.com
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