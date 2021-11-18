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Спецрейсом из Беларуси в Ирак вылетело 447 человек

На вывозной рейс из Минска в иракские Эрбиль и Багдад зарегистрировался 431 человек, сообщил РИА Новости консул Ирака в России и Беларуси Маджид Аль-Кинани.

Днём в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, иехавших в Беларусь, чтобы нелегально попасть в ЕС.

"Зарегистрировалось 431 человек, а также 16 грудных детей (которые полетят на коленях родителей, - ред.) Регистрация закончилась", - сообщил он.

В 14:15 регистрация закончилась - на час позже, чем должно было по расписанию. Все пассажиры прошли на досмотр. На табло аэропорта указано время вылета в 14.30.

При этом в минский аэропорт ещё продолжают прибывать отдельные группы мигрантов. Одна группа, приехав в аэропорт, заявила, что не будет улетать. Другая группа мужчин наоборот, хотела улететь, но их не оказалось в списках. После небольшого скандала мужчины ушли.
Источник: ria.ru
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