Убийца скрывался от правосудия 21 год





Убийство произошло в Минске в 2000-ом году. Преступник топором убил соседку, а затем похитил из ее квартиры деньги, драгоценности и еду. Больше 20 лет понадобилась правоохранителям, чтобы вычислить злоумышленника. Подробности сообщила служба информации прокуратуры Минска.





В убийстве минчанки подозревается 41-летний судимый житель столицы. Трагедия произошла в октябре 2000-го года в Минске в одной из квартир на улице Романовская Слобода. Минчанин попросил соседку впустить его в квартиру, чтобы якобы позвонить. Но сам напал на женщину и нанес ей не менее пяти ударов по голове, в том числе топором. Из квартиры убитой преступник похитил драгоценности, деньги и продукты питания.





- В прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного, как убийство, сопряженное с разбоем (п.12 ч.2 ст.139 УК РБ 1999 года и ч.2 ст.89 УК РБ 1960 года), - прокомментировали в пресс-службе.





Подозреваемый в тяжком преступлении находится под стражей.





Дело направлено в суд.







