Уже скоро 900! Политзаключенными признаны еще 5 человек
В Беларуси политзаключенными признаны еще пять человек.
Это Ирина Перцова, Павел Соколов, Екатерина Макаревич, Юлия Лобунова и Артем Латышев, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Правозащитники отмечают, что уголовное дело возбуждено, обвинение предъявлено, и люди лишены свободы до признания их чатов и групп "экстремистскими формированиями".
Перцова, Лобунова и Латышев заключены под стражу за хулиганство по ч. 2 ст. 339 УК за перформанс с надмогильным крестом.
Правозащитники подчеркивают, что все перечисленные не призывали к насильственным действиям по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам.
Заявители считают преследование и лишение свободы указанных лиц политически мотивированным и требуют пересмотреть меры и процессуальные решения в их отношении, а также немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
На сегодняшний день в Беларуси политзаключенными признаны 873 человека.
Источник: reform.by
13:06 18/11/2021
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