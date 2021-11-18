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Уже скоро 900! Политзаключенными признаны еще 5 человек

В Беларуси политзаключенными признаны еще пять человек.

Это Ирина Перцова, Павел Соколов, Екатерина Макаревич, Юлия Лобунова и Артем Латышев, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитники отмечают, что уголовное дело возбуждено, обвинение предъявлено, и люди лишены свободы до признания их чатов и групп "экстремистскими формированиями".

Перцова, Лобунова и Латышев заключены под стражу за хулиганство по ч. 2 ст. 339 УК за перформанс с надмогильным крестом.

Правозащитники подчеркивают, что все перечисленные не призывали к насильственным действиям по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам. 

Заявители считают преследование и лишение свободы указанных лиц политически мотивированным и требуют пересмотреть меры и процессуальные решения в их отношении, а также немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

На сегодняшний день в Беларуси политзаключенными признаны 873 человека.
Источник: reform.by
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