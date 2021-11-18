Это Ирина Перцова, Павел Соколов, Екатерина Макаревич, Юлия Лобунова и Артем Латышев, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





Правозащитники отмечают, что уголовное дело возбуждено, обвинение предъявлено, и люди лишены свободы до признания их чатов и групп "экстремистскими формированиями".





Перцова, Лобунова и Латышев заключены под стражу за хулиганство по ч. 2 ст. 339 УК за перформанс с надмогильным крестом.





Правозащитники подчеркивают, что все перечисленные не призывали к насильственным действиям по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам.





Заявители считают преследование и лишение свободы указанных лиц политически мотивированным и требуют пересмотреть меры и процессуальные решения в их отношении, а также немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.





На сегодняшний день в Беларуси политзаключенными признаны 873 человека.