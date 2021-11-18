В Минске у входа в подъезд дома провалился асфальт. Действия коммунальщиков вызвали недоумение жителей
Дыру в асфальте... прикрыли дощечкой, а 21 октября заявку и вовсе закрыли.
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В Минске у входа в подъезд одного из домов образовалась яма, то, как проблему устранили коммунальные службы, вызвало у жильцов недоумение.
Одна из жильцов подала заявку на 115.бел еще в августе.
Сначала эту заявку «отфутболивали» друг другу ЖЭС, ЖЭУ, «Минскводоканал», «Ремавтодор», а яма так и оставалась не тронутой.
"Затем этот «футбол» на 115.бел затих. Со временем дыру в асфальте кто-то прикрыл дощечкой, а 21 октября мою заявку закрыл диспетчер «Минскводоканала» с комментарием, что замечания устранены. Но в моем понимании решение проблемы – это подсыпка песка или грунта в провал и заделка ямы. Асфальтом, а не фанеркой", – высказала мнение заявительница, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
12:50 18/11/2021
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