



В Минске у входа в подъезд одного из домов образовалась яма, то, как проблему устранили коммунальные службы, вызвало у жильцов недоумение.

Одна из жильцов подала заявку на 115.бел еще в августе.





Сначала эту заявку «отфутболивали» друг другу ЖЭС, ЖЭУ, «Минскводоканал», «Ремавтодор», а яма так и оставалась не тронутой.