Национальная компания "Белавиа" прекращает перевозить граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, вылетающих из Узбекистана.





"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск", - говорится в сообщении на сайте компании в четверг.





Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Беларуси, передает ТАСС.





Заметим, что даже под угрозой санкций "Белавиа" делает это не сама, а из-за запрета властей других стран.





Ранее авиакомпания вынуждена была отказаться от перевозки граждан вышеперечисленных стран рейсами из Турции и Арабских Эмиратов.































