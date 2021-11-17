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"Белавиа" вынужденно отказывается от перевозки потенциальных нелегалов из Ташкента

В "Белавиа" заявили, что авиакомпания прекращает перевозки граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, вылетающих из Ташкента (Узбекистан) в Минск

Национальная компания "Белавиа" прекращает перевозить граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, вылетающих из Узбекистана.

"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск", - говорится в сообщении на сайте компании в четверг.

Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Беларуси, передает ТАСС.

Заметим, что даже под угрозой санкций "Белавиа" делает это не сама, а из-за запрета властей других стран.

Ранее авиакомпания вынуждена была отказаться от перевозки граждан вышеперечисленных стран рейсами из Турции и Арабских Эмиратов.
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