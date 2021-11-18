+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Изменилось время вылета некоторых авиарейсов в Египет. Причину пояснил белорусский туроператор

«АэроБелСервис» предупреждает об изменении времени вылета нескольких авиарейсов в Египет. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе белорусского туроператора.



Так, на 18 ноября 2021 г. действует новое расписание для рейсов BRU-8197 и BRU-8198, следующих из Минска в Шарм-эль-Шейх и обратно:

BRU-8197. Вылет из Минска в 18:00, прибытие в Шарм-эль-Шейх в 22:00
BRU-8198. Вылет из Шарм-эль-Шейха в 23:00, прибытие в Минск в 4:30.
— Мы сожалеем и приносим извинения за причиненные неудобства. В связи с участившимися случаями переноса рейсов напоминаем вам не забывать следить за их расписанием на сайте «Белавиа» или аэропорта, — напомнили представители туроператора.

Отметим, что это не первая задержка вылетов в Египет. Ранее о подобных случаях сообщали и другие СМИ. Например, 12 ноября борт «Белавиа» должен был стартовать из Минска в полночь, но вылетел только после 9:00. Отодвигались рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, запланированные на 13 и 14 ноября.

В «Белавиа» принесли извинения пассажирами за неудобства и объяснили ситуацию тем, что в аэропорту Хургады идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Поэтому в аэропорту сокращено время приема самолетов, что повлияло на загрузку его мощностей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]