







Так, на 18 ноября 2021 г. действует новое расписание для рейсов BRU-8197 и BRU-8198, следующих из Минска в Шарм-эль-Шейх и обратно:





BRU-8197. Вылет из Минска в 18:00, прибытие в Шарм-эль-Шейх в 22:00

BRU-8198. Вылет из Шарм-эль-Шейха в 23:00, прибытие в Минск в 4:30.

— Мы сожалеем и приносим извинения за причиненные неудобства. В связи с участившимися случаями переноса рейсов напоминаем вам не забывать следить за их расписанием на сайте «Белавиа» или аэропорта, — напомнили представители туроператора.





Отметим, что это не первая задержка вылетов в Египет. Ранее о подобных случаях сообщали и другие СМИ. Например, 12 ноября борт «Белавиа» должен был стартовать из Минска в полночь, но вылетел только после 9:00. Отодвигались рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, запланированные на 13 и 14 ноября.





В «Белавиа» принесли извинения пассажирами за неудобства и объяснили ситуацию тем, что в аэропорту Хургады идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Поэтому в аэропорту сокращено время приема самолетов, что повлияло на загрузку его мощностей.