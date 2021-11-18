



"Через разбитые окна либо отжатые двери неизвестные проникали внутрь костелов и церквей, похищали крестики, цепочки, кольца, иконы, а также деньги из ящиков для пожертвований", - говорится в сообщении МВД.





Общая сумма ущерба превысила Br1,5 тыс.





На днях сыщики УВД Миноблисполкома задержали подозреваемых: двоих мужчин и женщину из Логойского района (им от 30 до 33 лет). Организатором преступного промысла оказалась дама: она определяла место и время совершения преступления.





Объекты посягательства выбирали в небольших поселках без сигнализации и видеонаблюдения.





"Как правило, на "дело" отправлялись в выходные дни, когда в ящиках для пожертвований появлялись значительные суммы. За ночь трио "отрабатывало" несколько храмов", - рассказали в МВД.





Оперативники проанализировали множество записей с камер видеонаблюдения пока не вышли на злоумышленников. Их задержали с поличным в Кореличском районе Гродненщины.





В отношении сельчан возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные группой лиц. Мужчины ранее судимы за имущественные преступления.