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Сельская "атаманша" руководила группой потрошителей храмов

В Минской области раскрыта серия хищений из храмов. Злоумышленники "наследили" в Борисовском, Смолевичском и Узденском районах, рассказали в МВД.


"Через разбитые окна либо отжатые двери неизвестные проникали внутрь костелов и церквей, похищали крестики, цепочки, кольца, иконы, а также деньги из ящиков для пожертвований", - говорится в сообщении МВД.

Общая сумма ущерба превысила Br1,5 тыс.

На днях сыщики УВД Миноблисполкома задержали подозреваемых: двоих мужчин и женщину из Логойского района (им от 30 до 33 лет). Организатором преступного промысла оказалась дама: она определяла место и время совершения преступления.

Объекты посягательства выбирали в небольших поселках без сигнализации и видеонаблюдения.

"Как правило, на "дело" отправлялись в выходные дни, когда в ящиках для пожертвований появлялись значительные суммы. За ночь трио "отрабатывало" несколько храмов", - рассказали в МВД.

Оперативники проанализировали множество записей с камер видеонаблюдения пока не вышли на злоумышленников. Их задержали с поличным в Кореличском районе Гродненщины.

В отношении сельчан возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные группой лиц. Мужчины ранее судимы за имущественные преступления.
Источник: smartpress.by
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