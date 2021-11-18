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На Алека Болдуина подали в суд из-за стрельбы на съемках

Помощник режиссера по сценарию фильма «Ржавчина» («Rust») Мэми Митчелл подала в суд Лос-Анджелеса иск из-за инцидента со стрельбой, произошедшего 21 октября на съемочной площадке картины.


Как сообщает Variety, иск подан к продюсерам фильма, исполнителю главной роли Алеку Болдуину, а также помощнику режиссера Дэйву Холлзу и реквизитору Ханне Гутьеррес-Рид, которые отвечали за безопасность огнестрельного оружия на площадке.

Мэми Митчелл заявила в иске, что она получила «физические и эмоциональные» травмы после того, как Болдуин во время подготовки к съемкам застрелил из револьвера оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Она стояла в метре от Болдуина, когда произошла стрельба, и стала первой, кто вызвал полицию.

Митчелл утверждает, что в сценарии не был прописан эпизод со стрельбой. В тот день камеры поставили так, чтобы снять лицо Алека Болдуина, его окровавленное плечо и то, как он тянется к кобуре, чтобы достать револьвер. При этом в сценарии не говорилось о том, что Болдуин или кто-то еще должен начать стрелять.

Это второй судебный иск, поданный к Болдуину и другим участникам съемок «Ржавчины» после стрельбы. Ранее в ноябре иск в суд подал Сергей Светной, возглавлявший команду осветителей на съемках.

21 октября Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу на съемочной площадке фильма «Ржавчина». 

Болдуин выстрелил из револьвера, который использовали в качестве реквизита. Полиция продолжает расследование и пока никому не предъявляла обвинений.
Источник: meduza.io
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