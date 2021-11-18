Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Минск", самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways в настоящее время находится в полете в белорусский аэропорт где, как ожидается, приземлится в 12.45.





Согласно расписанию, вылет самолета в Ирак уже с мигрантами на борту запланирован на 13.45, на этот рейс уже открыта регистрация.





Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из числа пытавшихся попасть в ЕС из Беларуси состоится в четверг. Ожидается, что самолет, который заберет иракских граждан из Беларуси, вылетит из Минска и сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным. МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Беларуси со странами ЕС.







