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Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов. В Минске уже идет регистрация на рейс

Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, сообщается на сайте белорусского аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Минск", самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways в настоящее время находится в полете в белорусский аэропорт где, как ожидается, приземлится в 12.45. 

Согласно расписанию, вылет самолета в Ирак уже с мигрантами на борту запланирован на 13.45, на этот рейс уже открыта регистрация.

Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из числа пытавшихся попасть в ЕС из Беларуси состоится в четверг. Ожидается, что самолет, который заберет иракских граждан из Беларуси, вылетит из Минска и сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным. МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Беларуси со странами ЕС.
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