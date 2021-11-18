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Кардиолог назвала первый признак отрыва тромба

Кардиолог Кореневич: об отрыве тромба расскажут давящие и сжимающие боли за грудиной


Кардиолог с 22-летним стажем Анна Кореневич назвала первые признаки, которые расскажут об отрыве тромба. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

«Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти», — пояснила врач.

Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться, подчеркнула кардиолог. По словам Кореневич, боль также может возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в руках, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.

Ранее кардиолог Юрий Конев объяснил, что существует три основные причины инфаркта в молодом возрасте, и все они связаны с образом жизни. Первой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний он назвал нездоровое питание. Два других фактора — нарушенный режим труда и отдыха и недостаток активности. «Именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», — добавил врач.
Лента.ру
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