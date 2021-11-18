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Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии COVID

Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года


Смертность от коронавируса и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине будущего года, но при условии отсутствия новых более опасных вариантов. 

Такое мнение высказал в четверг основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который организован бизнесменом Майклом Блумбергом.

По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов "уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз". 

Он прогнозирует, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу". При этом Гейтс призвал "мировое сообщество активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий".

Кроме того, основатель Microsoft рассчитывает на "решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в будущем году".

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. 

Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
Источник: tass.ru
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