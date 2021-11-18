



В своем репортаже журналист описывает неожиданный для белорусских властей поворот: многие из тех, кто не смог перейти в Польшу, начинают задумываться над тем, чтобы попросить политического убежища в Беларуси, пишет Русская служба BBC.





По словам журналиста, некоторые мигранты ни за что не откажутся от планов пробиться в страны ЕС, но часть людей точно предпочтет остаться в Беларуси, чем возвращаться на родину.





"Я хочу в Германию, но если это невозможно, просто останусь тут", - сказал New York Times 21-летний курд из Ирака Бейл Нису.





Мигрант говорит, что перспектива остаться в Беларуси выглядит намного более привлекательно, чем возвращение в Ирак или новые свидания с польскими пограничниками и военными: "Беларусь - это очень хорошая страна, очень!"





Подобные намерения выразили еще несколько человек, с которыми говорил на границе с Польшей репортер New York Times.





Судя по публикации, власти Беларуси пока, вероятно, сами не понимают, как поступать с мигрантами, которые могут захотеть остаться. Бывший белорусский министр внутренних дел Юрий Караев, который сейчас работает помощником Лукашенко, ответил на вопрос американского издания о возможных просителях убежища так: "Я, конечно рад, что людям здесь нравится, но дальнейшие шаги будут зависеть от решения президента".