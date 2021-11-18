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У Минска новая проблема: мигранты хотят остаться в Беларуси

Корреспондент New York Times побывал на границе Беларуси и Польши, где находятся тысячи мигрантов из ближневосточных стран, надеющиеся попасть на территорию Евросоюза.

У Минска новая проблема: мигранты хотят остаться в Беларуси
LEONID SHCHEGLOV/BELTA/TASS

В своем репортаже журналист описывает неожиданный для белорусских властей поворот: многие из тех, кто не смог перейти в Польшу, начинают задумываться над тем, чтобы попросить политического убежища в Беларуси, пишет Русская служба BBC.

По словам журналиста, некоторые мигранты ни за что не откажутся от планов пробиться в страны ЕС, но часть людей точно предпочтет остаться в Беларуси, чем возвращаться на родину.

"Я хочу в Германию, но если это невозможно, просто останусь тут", - сказал New York Times 21-летний курд из Ирака Бейл Нису.

Мигрант говорит, что перспектива остаться в Беларуси выглядит намного более привлекательно, чем возвращение в Ирак или новые свидания с польскими пограничниками и военными: "Беларусь - это очень хорошая страна, очень!"

Подобные намерения выразили еще несколько человек, с которыми говорил на границе с Польшей репортер New York Times.

Судя по публикации, власти Беларуси пока, вероятно, сами не понимают, как поступать с мигрантами, которые могут захотеть остаться. Бывший белорусский министр внутренних дел Юрий Караев, который сейчас работает помощником Лукашенко, ответил на вопрос американского издания о возможных просителях убежища так: "Я, конечно рад, что людям здесь нравится, но дальнейшие шаги будут зависеть от решения президента".
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