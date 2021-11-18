Гомельский волонтер Илья Миронов из-за решетки: Боюсь, до суда я могу не протянуть
Мать политзаключенного Ильи Миронова опубликовала письмо от сына, которого полтора месяца держат в неволе по «делу Зельцера».
— Получила сегодня от Ильи сразу три письма, обрадовалась, но прочитав их... Я уже очень давно не позволяю себе плакать, но тут прорвало, — пишет Валентина Миронова. — Не буду выкладывать содержание этих писем, но это крик отчаяния.
Ему тяжело психологически, много проблем со здоровьем, даже какие-то уколы ему делают, большие проблемы с глазами. У меня к вам огромная просьба — не обижайтесь, если он вам не отвечает и продолжайте писать.
Валентина Миронова опубликовала письмо от сына:
«Пишу только тебе, а также нашему адвокату. Боюсь, что до суда я могу не протянуть, пытаюсь как-то настраиваться, но уже из-за состояния здоровья ни читать (книг тут много), ни тем более отвечать на письма (получаю по 7-8 писем в день), поэтому передавай всем неравнодушным людям от меня привет и сердечные пожелания.
Надеюсь, что на земле станет ещё больше добрых, честных, неравнодушных людей, которые с ещё большими силами начнут поддерживать друг друга и всех, кто нуждается в помощи. Я всех очень люблю и скучаю!»
Напомним, Ильи Миронов известен тем, что написал более 2500 писем политзаключенным.
10:11 18/11/2021
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