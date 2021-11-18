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Российского министра посадили на пять лет за растление детей

Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву, обвиняемому в растлении детей. Об этом сообщает ТАСС.



Чиновник осужден на пять лет и один месяц лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете.

В ходе следствия он признал вину в преступлении.

По данным следствия, в декабре 2019 года Гнедышев переписывался в социальной сети с двумя школьницами и развращал их. Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности было возбуждено уголовное дело.

Гнедышев занимает пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.
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