







Чиновник осужден на пять лет и один месяц лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете.





В ходе следствия он признал вину в преступлении.





По данным следствия, в декабре 2019 года Гнедышев переписывался в социальной сети с двумя школьницами и развращал их. Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности было возбуждено уголовное дело.





Гнедышев занимает пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.