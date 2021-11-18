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В Беларуси принят новый закон о туризме. Узнали, вернут ли деньги за сорванные поездки или в случае разорения турфирмы

Закон вступит в силу 1 января 2023 года

В Беларуси принят новый закон о туризме. Узнали, вернут ли деньги за сорванные поездки или в случае разорения турфирмы
фото: ТАСС
Новый закон о туризме призван дать финансовые гарантии туристам, но не факт, что удастся вернуть деньги за сорванную поездку, пишет belarus.kp.ru
Закон «О туризме» обсуждался не один год и был принят 11 ноября 2021-го. Он вступит в силу с 1 января 2023 года. В Минспорта и туризма считают, что он улучшит правовое положение потребителей туристических услуг. В частности, даст финансовые гарантии туристам на случай, если тур не состоялся или оказался не таким, как был обещан.

Представители турфирм менее оптимистичны.

- Белорусский закон «О туризме» списан с российского закона «Об основах туристской деятельности», - поясняет эксперт, имеющий 30-летний опыт работы в турсфере, пожелавший остаться анонимным. - Основные изменения - введение финансовых гарантий для туроператоров. И разделение ответственности: турагенты больше не несут ответственности за тур, ее теперь несут туроператоры. Для туриста, который купил тур, все равно, кто несет ответственность - туроператор или турагент. Главное - вернуть свои деньги, если тур по причинам, не зависящим от туриста, не состоялся. Но тут закавыка в том, что никакие финансовые гарантии туроператоров, прописанные в законе, в принципе, не гарантируют возвращение денег в полном объеме в случае банкротства.

Яркий пример - банкротство турфирмы «Натали Турс». Российские клиенты получили приблизительно по 5% от суммы, белорусские не получили вообще ничего. В настоящее время такая же ситуация происходит с греческим оператором «Музенидис Трэвел», который активно работал в России и Беларуси. Уже появились сообщения о том, что пострадавшие российские клиенты получат в качестве компенсации не более 5% от суммы тура. И это - при работающих в России финансовых гарантиях, на которые ориентировались белорусские законодатели!

Чтобы туроператоры могли обеспечить исполнение взятых на себя обязательств, в законе прописаны возможные способы - договор добровольного страхования ответственности туроператора, банковская гарантия, участие в формировании фонда ответственности туроператоров. Это потребует определенных финансовых вложений от турфирм.

Самый большой вопрос у белорусских туроператоров в данный момент вызывает ситуация с «Белавиа».

- Фонд ответственности туроператоров - это новая структура, которую еще предстоит создать. В таких фондах будут аккумулироваться деньги на случай невозможности выполнения обязательств кем-то из членов одного из общественных объединений в сфере туризма. Фонд ответственности формируется за счет ежегодных взносов. Установлено, что размер такого взноса равен двум десятым процента от стоимости туров оператора за предыдущий год, - говорит эксперт. - Это большой взнос в нынешних условиях для наших туроператоров. В то же время все равно эти взносы не дадут полного возмещения туристам в случае невозможности исполнения обязательств. При банкротстве даже среднего туроператора речь может идти о выплатах клиентам десятков миллионов долларов. Это нереально. В принципе, финансовые гарантии для туроператоров есть во всех цивилизованных странах, это нормально. Но там существует целая система страховок от срыва тура. Клиент приобретает страховки и может быть спокоен - если он не получит тур, он вернет за него деньги. Ни в России, ни в Беларуси этого нет, и новый Закон «О туризме» этого тоже не гарантирует. А в настоящее время страховые компании весьма скептически относятся к вопросу страхования ответственности туроператоров.

Но самый большой вопрос у белорусских туроператоров в данный момент вызывает ситуация с «Белавиа». Авиакомпания может лишиться в рамках санкций лизинговых самолетов. В этом случае белорусские туроператоры не смогут в следующем сезоне предоставлять туристам в необходимом объеме чартерные рейсы из Минска в Турцию, Египет и другие страны.

- В случае негативного развития ситуации вернемся к тому, от чего ушли в 90-е – будем летать через Москву, - - говорят в белорусских туркомпаниях. - Турбизнес в Беларуси и без того довольно слабый. Неподъемные финансовые гарантии могут привести к тому, что на рынке останутся одни российские, украинские, турецкие турфирмы.

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