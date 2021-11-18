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Автомобиль Виктора Бабарико выставили на продажу на аукционе

Сам Виктор Бабарико находится в тюрьме.

Автомобиль Виктора Бабарико выставили на продажу на аукционе

Машину экс-банкира Виктора Бабарико выставили на аукцион на площадке БелЮрОбеспечение. Об этом сообщается на сайте аукциона.
 
В частности, продают его Ford Fiesta 2015 года. Начальная стоимость – 17 тысяч рублей. Торги назначены на второе декабря.
 
Отмечается, что на кузове мелкие сколы. На дисках и шинах потертости и сколы. В салоне авто есть незначительные потертости. 
 
Напомним, что сам Виктор Бабарико находится в тюрьме. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 5000 базовых величин. Кроме того, с Бабарико взыскали свыше 47 миллионов рублей в доход государства. 
 
Если кто не помнит, Бабарико должен был стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020-го. И по неофициальным опросам до сих пор остается одним из самых популярных белорусских политиков.
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