



Машину экс-банкира Виктора Бабарико выставили на аукцион на площадке БелЮрОбеспечение. Об этом сообщается на сайте аукциона.

В частности, продают его Ford Fiesta 2015 года. Начальная стоимость – 17 тысяч рублей. Торги назначены на второе декабря.

Отмечается, что на кузове мелкие сколы. На дисках и шинах потертости и сколы. В салоне авто есть незначительные потертости.

Напомним, что сам Виктор Бабарико находится в тюрьме. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 5000 базовых величин. Кроме того, с Бабарико взыскали свыше 47 миллионов рублей в доход государства.

Если кто не помнит, Бабарико должен был стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020-го. И по неофициальным опросам до сих пор остается одним из самых популярных белорусских политиков.