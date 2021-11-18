Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter.





По словам Жарина, это сделано в целях сокращения количества потенциальных нелегальных мигрантов, которые направляются через Минск в ЕС "по маршруту, организованному белорусскими службами".





Ранее из-за ситуации на белорусско-польской границе ограничения на полеты в Минск ввели авиакомпании Ирака, ОАЭ и Турции, пишет Еврорадио.





Как сообщало Еврорадио, "Белавиа" заявила, что не будет пускать на борт самолетов, которые вылетают из Турции, граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана. Запрет к перевозке в авиакомпании объясняют "решением компетентных органов Турции".