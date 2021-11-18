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Ливан ввел ограничения для авиапассажиров на маршруте Бейрут – Минск

Главное управление гражданской авиации Ливана обязало все авиакомпании, которые выполняют рейсы из международного аэропорта Бейрута, ограничить количество пассажиров на рейсы в Минск.

Об этом  сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter.

По словам Жарина, это сделано в целях сокращения количества потенциальных нелегальных мигрантов, которые направляются через Минск в ЕС "по маршруту, организованному белорусскими службами".

Ранее из-за ситуации на белорусско-польской границе ограничения на полеты в Минск ввели авиакомпании Ирака, ОАЭ и Турции, пишет Еврорадио.

Как сообщало Еврорадио, "Белавиа" заявила, что не будет пускать на борт самолетов, которые вылетают из Турции, граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана. Запрет к перевозке в авиакомпании объясняют "решением компетентных органов Турции". 
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