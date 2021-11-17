+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Швейцарии с 2022 года легализуют однополые браки

Правительство Швейцарии приняло решение, что однополые пары смогут жениться с 1 июля 2022 года. Если же они зарегистрировали свой брак в другой стране, то смогут легализовать статус в Швейцарии уже с начала января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой законопроект правительство Швейцарии приняло в среду, выполняя решение прошедшего в сентябре референдума и на котором почти две трети населения проголосовали "за". Референдум инициировала общественная организация "Браки для всех" (Marriage for All). В этой организации отмечают, что в первый год действия нового закона им воспользуются несколько сотен человек.

"Мы действительно рады результатам референдума и потому, что сейчас эти результаты были узаконены. Мы боремся за равенство браков уже 30 лет, и этот референдум стал историческим моментом", - заявила Мария фон Кеннел, сопредседатель инициативы "Браки для всех".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]