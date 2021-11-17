Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters





Такой законопроект правительство Швейцарии приняло в среду, выполняя решение прошедшего в сентябре референдума и на котором почти две трети населения проголосовали "за". Референдум инициировала общественная организация "Браки для всех" (Marriage for All). В этой организации отмечают, что в первый год действия нового закона им воспользуются несколько сотен человек.





"Мы действительно рады результатам референдума и потому, что сейчас эти результаты были узаконены. Мы боремся за равенство браков уже 30 лет, и этот референдум стал историческим моментом", - заявила Мария фон Кеннел, сопредседатель инициативы "Браки для всех".