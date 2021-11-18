Апелляционная инстанция Мособлсуда смягчила приговор 40-летнему гражданину Беларуси Андрею Цейко, который обвинялся в том, что насильно вывез на Украину бывшего сотрудника ФСБ Романа Фиалковского и ограбил его. Изначально его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в итоге сократили срок до 9,5 лет, пишет РБК.





Суд не согласился с позицией защиты Цейко о том, что Фиалковский добровольно согласился покинуть свой коттедж в районе Домодедово, продал обвиняемому и его подельникам собственный Range Rover Sport, а позже через Беларусь по своей воле пересек украинскую границу. Бывший сотрудник ФСБ уверял, что из дома его увезли насильно, по дороге вымогали ₽50 млн, а за границей держали в подвале в качестве пленника.





Рассмотрев детали произошедшего, суд согласился лишь с тем, что речь шла не о разбое, а о грабеже. Помимо этого, из окончательного решения убрали причинение опасного для здоровья вреда при похищении: доказать, что Фиалковскому перед похищением сделали укол некоего препарата, так и не удалось.





Преступление, о котором идет речь, произошло в августе 2018 года. Фиалковский действительно оказался на Украине и при попытке вернуться в Россию был задержан сотрудниками СБУ. В результате его — владельца фирмы в сфере ИТ-технологий — обвинили в контрабанде шпионской техники, посадили под домашний арест, но потом оштрафовали и отправили на родину. Уже в России Фиалковский написал заявление.





Цейко — единственный осужденный по этому делу. Двое его подельников остались на Украине и оказались там под следствием, устроив разборку из-за Range Rover, пишет Nashaniva.com.



