"Число тех, кто добровольно решил вернуться из Беларуси, достигло 325", - сообщил журналистам представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.





По его словам, возвращение проходит в координации с властями Беларуси.





Ас-Сахаф добавил, что самолет, который вылетит из Минска в четверг, сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад.





При этом власти Ирака не сообщили каких-либо дополнительных деталей о том, будут ли еще подобные рейсы в будущем, и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.





Ирак ранее приостановил полеты в Минск из-за критической ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе.