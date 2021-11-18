Добровольцы. Рейс из Ирака вывезет из Минска 325 застрявших на границе Беларуси и Польши граждан страны
Иракские власти в среду объявили о намерении вернуть на родину более 300 граждан страны, застрявших на границе с Беларусью.
"Число тех, кто добровольно решил вернуться из Беларуси, достигло 325", - сообщил журналистам представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.
По его словам, возвращение проходит в координации с властями Беларуси.
Ас-Сахаф добавил, что самолет, который вылетит из Минска в четверг, сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад.
При этом власти Ирака не сообщили каких-либо дополнительных деталей о том, будут ли еще подобные рейсы в будущем, и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.
Ирак ранее приостановил полеты в Минск из-за критической ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе.
08:11 18/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение