Концерт украинской певицы Maruv в Минске отменен
Концерт украинской певицы Maruv в Минске отменен, сообщается на сайте концертного зала.
“Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры”, - говорится в сообщении.
Maruv — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Победительница финала украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение 2019». Автор множества хитов, взорвавших чарты не только на территории СНГ, но и во всём мире, пишет Смартпресс.
Летом 2021 года Maruv отказалась от участия в “Славянском базаре”.
07:45 18/11/2021
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