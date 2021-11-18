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Концерт украинской певицы Maruv в Минске отменен

Концерт украинской певицы Maruv в Минске отменен, сообщается на сайте концертного зала.

“Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры”, - говорится в сообщении. 

Maruv — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Победительница финала украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение 2019». Автор множества хитов, взорвавших чарты не только на территории СНГ, но и во всём мире, пишет Смартпресс.

Летом 2021 года Maruv отказалась от участия в “Славянском базаре”. 
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