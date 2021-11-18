“Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры”, - говорится в сообщении.





Maruv — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Победительница финала украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение 2019». Автор множества хитов, взорвавших чарты не только на территории СНГ, но и во всём мире, пишет Смартпресс.





Летом 2021 года Maruv отказалась от участия в “Славянском базаре”.