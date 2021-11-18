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Сериал "Игра в кальмара" получил голливудскую награду за лучший саундтрек

За награду также боролись сериалы "Тед Лассо", "Локи" и Ванда/Вижн, пишет ТАСС.

Музыкальное сопровождение к южнокорейскому сериалу "Игра в Кальмара" (2021) одержало в среду победу в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music in Media (HMMA). Трансляция премии велась на сайте премии.

В своей речи композитор Чун Че Иль поблагодарил всех своих коллег и тех, кто вдохновлял и помогал ему в работе над саундтреком, в частности, музыкальный коллектив из Будапешта под руководством Норберта Элека, который исполнил классические и джазовые партии. "Надеюсь увидеться с вами вновь, но уже с лучшими музыкальными партиями", - сказал Чун Че Иль на прощание организаторам.


Сразу две награды в основных номинациях забрал немецкий композитор Ханс Циммер - он удостоился премии в номинации "Лучший саундтрек к фильму" за работу над музыкальным сопровождением фильма об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die, 2021), а также стал лучшим в категории "Лучший саундтрек к фильму в жанре фантастики" за музыку к киноленте режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune: Part One, 2021).

В двух номинациях на премию среди музыкальных жанров боролся российский гитарист Роман Мирошниченко - авторские композиции Corona Funk и Flying Dragon из нового совместного с Хенриком Андерсеном альбома New Shapes претендовали на победу в категориях "Джаз" и "Инструментальная музыка", однако жюри отдало предпочтение другим кандидатам на награды.

Из-за ограничений в свете пандемии коронавируса 12-я по счету премия второй раз подряд прошла в виртуальном формате. Ранее награждение традиционно проходило в ночном клубе "Авалон" в Голливуде.
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