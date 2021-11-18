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Факты к Дню студента: в Минске учатся 56 % от общего числа студентов страны

Число студентов, обучающихся в вузах Минска, к началу учебного 2020/2021 г. составляло 142,5 тыс. человек, или 56 % от общего их количества в стране.


На начало 2021 г. на 10 тыс. жителей Минска приходилось 709 студентов. В столице функционируют более половины высших учебных заведений Беларуси — на начало учебного 2020/2021 г. их было 27.

В студенческой среде города на 100 парней приходится 108 девушек.

На начало учебного 2020/2021 г. в столичных вузах обучались 5,5 тыс. магистрантов.

Самыми востребованными у студентов столицы по-прежнему остаются специальности экономического и юридического профиля, по ним обучаются более трети — 33,6 %. Также пользуются спросом специальности технического профиля — по ним обучаются 22,9 % студентов города.
minsknews.by
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