



На начало 2021 г. на 10 тыс. жителей Минска приходилось 709 студентов. В столице функционируют более половины высших учебных заведений Беларуси — на начало учебного 2020/2021 г. их было 27.





В студенческой среде города на 100 парней приходится 108 девушек.





На начало учебного 2020/2021 г. в столичных вузах обучались 5,5 тыс. магистрантов.





Самыми востребованными у студентов столицы по-прежнему остаются специальности экономического и юридического профиля, по ним обучаются более трети — 33,6 %. Также пользуются спросом специальности технического профиля — по ним обучаются 22,9 % студентов города.