







Мокрый снег ожидается в Беларуси днем в четверг 18 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





По информации синоптиков, пишет Sputnik, в ближайшие сутки погоду в республике будут формировать фронтальный раздел, а также неустойчивые массы воздуха, поступающие на территорию страны из Западной Европы.





"Ночью местами, днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед", – сказали в Белгидрометте.





Там также уточнили, что ночью температура воздуха будет находиться в пределах от –3 до +3°С, на юго-востоке прохладнее – до –6°С. Днем ожидается от 0°С – на востоке до +7°С – на западе.

Потеплеет





В четверг 19 ноября в Беларусь придут теплые воздушные массы: повсеместно пройдут дожди, на юго-западе республики – с сильным порывистым ветром. Ночью температура воздуха составит 0..+7°С, днем – +3..+9°С, а в юго-западных регионах Беларуси – до +12°С.





Погоду в пятницу 20 ноября будет определять воздух с Атлантики: ночью морозов не ожидается – от +2°С (северо-восток) до +10°С (юго-запад), днем синоптики прогнозируют от +5 до +11°С.



